Terviseamet ei soovita ujuda kolmes rannas 

„Pärast iga suplushooaja lõppu hinnatakse suplusvee kvaliteeti viimase nelja hooaja põhjal. See tähendab, et oht reostusega kokku puutuda on suur,“ ütles ERR-ile terviseameti peaspetsialist Aune Annus-Urmet. Seetõttu soovitas ta nendes randades ujumist vältida lahtiste haavade või nõrga immuunsüsteemi korral, samuti lastel.