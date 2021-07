NAISTELEHE TERVISENUPUD: lõõgastu, võta kuumust rahulikult ja otsi abi taimedest 

Võta aega lõõgastumiseks

Foto: Ardo Kaljuvee

„Aga on mõned väikesed lihtsad asjad, mida oma ellu igapäevaselt lubada, et toetada oma heaolu ja vähendada riski haigestuda heaoluhaigustesse, nagu rasvumine, 2. tüübi diabeet, südameprobleemid, vähk ja üha rohkem levivad vaimse tervise probleemid,“ tuletab Laulasmaal asuva LaSpa omanik Anna Elam meelde.

Üks selliseid olulisi asju on meditatsioon ja teadvelolek (mindfulness), mis aitab vältida depressiooni ja ärevust. Just seepärast pakutakse LaSpas hotellikülalistele nüüdsest tasuta joogatunde. Luba endale sinagi üks spaapuhkus, naudi päikeseloojangut, head muusikat ja ühist aega kallite inimestega. Selliste hetkede olulisust ei maksa alahinnata – Anna sõnul on teaduslikult tõestatud nende võime alandada kehas põletikutaset.