Reoveeuuring näitab suurt koroonaviiruse kogust Viimsi-Muuga ja Ahtme piirkonnas 

Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes on viirusenäidud veidi suuremad Harjumaal, Ida-Virumaal ja Kesk-Eestis.

Nädalaga on kaardi üldpilt muutunud rohelisemaks. Samas on pildile ilmunud taas üksikud suure ja väga suure viirusesisaldusega proovitulemused.

„Koroonaviirusesisaldus on muutunud väga suureks Viimsi-Muuga veepuhasti piirkonnas, samuti Ahtmes. Jõhvi ja Rapla puhastitest võetud proovide viirusesisaldus on nendega võrreldes veidi väiksem, kuid siiski suur. Seejuures on Eesti keskmist olukorda kirjeldav indeks püsinud viimased neli nädalat siiski stabiilselt üsna madal,“ rääkis uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.