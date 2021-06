VAKTSINEERIMAS 100 KILOMEETRI KAUGUSEL: inimestele öeldi, et me ei saa uut viaali avada, tulge nädala pärast tagasi!

Vaktsiiniturism on täies hoos! Kui pealinna inimene tegi 1. doosi näiteks Saaremaal või Narvas, siis sinna tuleb sõita ka 2. doosi tegema. Õhtulehe toimetaja sai oma teise sutsu Rakveres. „Mina sain enda teise Moderna kätte, aga minu selja taga tulid inimesed, kellele öeldi, et kuna teid on vähe, siis ei saa me uut viaali lahti teha ja tulge nädal hiljem tagasi.“ Kuid suurem osa inimestest oli kohale saabunud Tallinnast ja mujalt! Kas nii on tõesti võimalik, et vaktsiiniturist sõidab kohale, aga vaktsiini ei saagi?