DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kilpnäärmest leiti sõlm – mis nüüd edasi saab?

Pole õrna aimugi. Kes leidis, see ütleb. Aga et küsija ootab ikkagi vastust, siis midagi tuleb kirjutada. Kasvõi seda, et sõlmed kilpnäärmes on tavaliselt healoomulised, ajapikku küll suurenevad, ja sellepärast peab neid vahetevahel arstile ette näitama. Ka sellepärast, et iga healoomuline moodustis võib kunagi muutuda pahaloomuliseks, kuigi ei pruugi.

Proovitükk on muidugi palju öeldud, tegelikult võetakse süstlanõelaotsa täis, sest uuringuks piisab mõnest rakust. Pärast biopsiat öeldaksegi, mis saab edasi. Kui midagi ei öelda, siis midagi ei saagi, jääb nagu on.