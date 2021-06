VIDEO | RIKE TERVISEAMETI LAOS: kasutuskõlbmatuks muutus 100 000 vaktsiinidoosi ja muid ravimeid

Ajakirjaniku küsimuse peale, kes vastutab nii tõsise rikke eest, vastas Kiik, et vastutuse küsimus tekib juhul, kui riigisekretäri komisjoni uurimine peaks tuvastama tõsisemaid tegemajätmisi sotsiaalministeeriumis, terviseametis või muus asutuses.

„Tegemist oli terviseameti laoga. Kui keegi peab vastutuse võtma, siis terviseameti juht ehk mina,“ lisas Lanno.

Härma sõnas, et kasutuskõlbmatuks muutunud vaktsiinide järele on kiire mitmel asutusel ning loetud päevade jooksul tuleb leida neile asendused. Ta lisas, et üldiselt on need mõeldud sünnitusmajadele ning nende vaktsiinidekogus on Eestis väike. „Vaktsiine jagub veel mõned päevad,“ ütles Härma, ent lisas, et kuigi võib vaktsineerimisaega edasi lükata, siis mida kiiremini, seda parem.

Kusmini sõnul põhjustas teadaoleva info põhjal rikke pikaajaline kõrge temperatuur. „Seadmed olid hooldatud, kuid pikaajalisele kuumusele tundub, et ei pidanud vastu. Kontrollime veel kõiki versioone,“ ütles RKAS-i esindaja täpsustades, et elektrikatkestusega tegu ei olnud.

Kiige sõnul tegeleb terviseamet praegu kogu kahju hindamisega, aga kokku on terviseameti laos ca kolme miljoni väärtuses ravimeid ja vaktsiine. Lanno sõnul katab suure osa summast kindlustusfirma, riik peab ise tasuma omavastutuse, mis on 10 protsenti.

Ministri sõnul on praeguse info põhjal kõige tõenäolisem, et temperatuuritõus oli tingitud kuumalainest, ent see ei anna vastust, miks seadmed ei pidanud vastu ja miks ei andnud alarme edasi. Kiik lisas, et pärast tehniku esimest külastust töötas alarmsüsteem korrektselt, s.t. andis märku, et temperatuur tõuseb, aga jaanipühade ajal rikketeadet ei tulnud.

Lanno sõnul tõusis temperatuur külmikutes 14-15 kraadini ning kindlasti üks põhjus, miks temperatuuritõus varem välja ei tulnud, on jaanipühades, mil inimestel olid vabad päevad. Ta ka ütles, et kui riigikantselei komisjoni töö tulemusel selgub, et rike on tema kui terviseameti juhi vastutada, tuleb tal tagasi astuda.