TOIDUTEADLANE SOOVITAB: nende omaduste tõttu on piim eriti väärtuslik toit!

Piim on Tallinna tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteaduri Adambergi sõnul unikaalne terviklik ja tasakaalustatud ja toit, üks väheseid, mis looduses söögiks sünteesitakse. Piima söömisega kohastumist näitab ka madal laktoositalumatuse esinemine Eestis.

Mida piim täpsemalt sisaldab?

Piim sisaldab valke, rasvu, laktoosi ja mineraalaineid, aga lisaks makrotoitainetele ja nendega seotuna on piimas veel bioloogiliselt aktiivsed ensüümid, vees- ja rasvaslahustuvad vitamiinid, mikroelemendid ja paljud teised ühendid, mille hulk on väike, aga mis on samuti väga olulised. Piimasuhkur ehk laktoos on hea energiaallikas ning koosneb glükoosi ja galaktoosi molekulidest. Just niimoodi on võimalik anda järeltulijale rohkem energiat, samal ajal vere glükoositaset järsult tõstmata.

Piimas on palju erinevaid valke, koguseliselt kõige rohkem on kaseiine ja vadakuvalke. Need keerulise ehitusega erinevate ülesannetega valgud, mis toetavad ainevahetust, pakuvad immunoloogilist kaitset kui reguleerivad olulisi bioprotsesse. Kaseiiniga on seotud enamik kaltsiumist ja fosforist piimas. Südamele olulist mineraalainet kaaliumit on piimas koguseliselt kõige rohkem. Ka piimatoodete valmistamisel on olulised nii valgud, rasvad kui ka piimasuhkur. „Kõiki eelnimetatud kasulikke komponente ei ole õiges vormis ja hulgas võimalik toidulisanditega asendada,“ ütles Adamberg.

Foto: Pixabay

Piimarasva ja kaltsium on olulised meie organismile