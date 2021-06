Mari-Anne Härma: India tüvi levib koldepõhiselt 

„Vikerhommikus“ rääkis Härma, et Venemaal levib suures osas India tüvi ning piiriületuse teema on Eesti jaoks tundlikum, kuna Ida-Virumaa ja üldse idapiiri lähedased elanikud käivad rohkem üle piiri, kirjutab ERR .

Kui alguses arvasid Eesti tervishoiuametnikud, et India tüvi võib siin ka väga kiiresti dominantseks tüveks muutuda, siis praegu saab öelda, et kuigi juuni alguses hüppas selle näit seitsmelt protsendilt 25 protsendile, siis sealt edasi on ta ainult natukese võrra kasvanud.

„Nädala pärast läks 27 protsendile ja praegu on 33 protsendi peal eelmise nädala seisuga. See kirjeldab pigem seda, et Eestis on praegu koldepõhine levik,“ rääkis Härma, kinnitades, et praegu suudavad koroonadetektiivid väga hästi kõiki nakatunuid jälgida ning inimestele isiklikumat nõustamist pakkuda.