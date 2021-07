PEREARSTIDE PÕUD AINA SÜVENEB: paljud töötavad kuni surmani 

Sisuliselt pooled 735 perearstist – 48 protsenti – on üle 60-aastased ehk kas pensionieelikud või juba pensioniealised. Sealjuures 11 protsenti perearstidest on üle 70-aastased. See tähendab, et paljud perearstid töötavad sõna otseses mõttes surmani.