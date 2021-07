Märka ja armasta ennast ehk Miks jälgida menstruaaltsüklit? 

„Enda menstruaaltsükli märkamise kaudu jõuab naine lähemale oma kehale ja enda aktsepteerimisele ja, kes teab, ehk lõpuks ka enda austamise ja armastamiseni. On ju nii, et me hoolitseme ennekõike nende eest, keda armastame. Miks mitte armastust ka endale suunata?“ näeb Katri Ristal, naise tervise terapeut menstruaaltsükli jälgimisel laiemat eesmärki.