MIS KASU ON TSÜKLIÄPPIDEST? Naised jagavad kogemusi ja muljeid!

Naistearsti juures on üpris tavaline, et tuleb meenutada nii oma viimase menstruatsiooni algusaega kui ka tavapärast tsükli pikkust. Ülestähendamise võimalusi selleks on mitmeid – kes märgib sümboleid pabermärkmikku, kes teeb märkmeid veebikalendrisse. Tsükliäpid pakuvad lisaks võimalust õppida oma keha tundma ka muul moel.