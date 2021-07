KANNAPÖÖRE VAKTSINEERIMISES! Covid-19 kaitsesüste hakatakse lõpuks pakkuma ka apteekides 

INIMESELE LÄHEMALE: Covid-19 vaktsineerimise korralduse töörühma juht Marek Seeri sõnul liigutakse suve teises pooles erilahendustega – sealhulgas apteekidega – inimestele lähemale väiksemate vaktsineerimispunktidega. Pilt on illustratiivne.

Covid-19 vastu vaktsineerimise algusest saati on Eesti Proviisorapteekide Liit otsustajatele märku andnud, et seda võimalust peaks pakkuma ka apteekides. Nüüd lõpuks on ka riigil mõningane huvi selle vastu tekkimas.