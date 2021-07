ARST VASTAB: kas tablette võib teha pulbriks ja toidu või joogi sisse panna? 

Foto: Pixabay

„Olen 80aastane, põen mitut haigust ja võtan nii palju tablette, et pelgalt neist saan juba hommikul kõhu täis. Mul on tekkinud tõrge – ei suuda kõiki neid kapsleid ja tablette enam neelata. Kas see on ohutu, kui teen tabletid pulbriks ja puistan kapslite sisu välja, lisan need toidu või joogi sisse?“ küsib Tiiu lugeja.