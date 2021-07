KÕÕM JA KETENDUS? Missugune šampoon päästab valgetest helvestest? 

Seen kuulub normaalse naha mikrofloora hulka ja enamasti probleeme ei põhjusta. Täpsed tegurid, mis kutsuvad esile pärmseente paljunemist ja kõõma ägenemist, on teadmata. Võimalik mõju on näiteks suurenenud rasu eritusel, teatud hormonaalsetel kõikumistel, stressil, mõningail neuroloogilistel haigustel, pärilikkusel.