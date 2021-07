Sulevi käänuline teekond normaalkaaluni: enam pole vaja 20kilost lisakoormust kaasas kanda! 

Sulevi sõnul oli ta lapsepõlves nii peenike, et peretuttav kutsus teda Viktor Vihmavarjuks. Siis hakkas ta aga märkama, et polegi enam nii kriips. 2000. aastal, 45aastaselt, näitas 170 sentimeetri pikkuse mehe kaal 90 kilo. „Vanasti oli mentaliteet, et kogu ette pandud toit tuleb ära süüa,“ otsib Sulev põhjust.