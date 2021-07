Kooliõde: noored kipuvad mokatubaka ja vesipiibu ohtu alahindama 

„Huuletubakas on märkamatu ja seda võib rahulikult tarvitada ilma, et keegi aru saaks,“ selgitab Anu-Ell Kruusmann, et padjakesed ei kahjusta tõepoolest sigarettide kombel kopsu, kuid samas imbub nikotiin limaskesta kaudu organismi kogu selle aja vältel, millal padjakest suus hoitakse. Samuti saavad kahjustada igemed ja hambad.

Kooliõe sõnul tekitavad nikotiinipadjad samamoodi sõltuvuse kui suitsetamine. Huuletubakat Eestis ei müüda, kuid tubakavabad nikotiinipadjad on poodides saadaval, nende müük alaealistele on keelatud.

Vesipiip

„Vesipiibu ümber istumist ja piibu jagamist peetakse seltskondlikuks tegevuseks. Piipudel on tihti pilkupüüdvad disainid, müüakse erinevate maitsekombinatsioonidega tubakasegusid, see kõik pehmendab tõsiasja, et tegu on siiski tubaka suitsetamisega, mille käigus jõuab organismi nikotiin ja see on sõltuvust tekitav aine,“ räägib kooliõde.

Levib eksiarvamus, et vesi filtreerib kahjulikud ained, aga tegelikult on vesipiibu mõju tervisele suures osas sarnane, nagu tavaliste sigarettide suitsetamisel ja ka vesipiibu tubakat ei tohi müüa alla 18-aastastele inimestele.

Kooliõe sõnul on idamaadest meile saabunud traditsiooni puhul ka mõned lisaohud: „Vesipiibu seanss võib kesta tund aega, see on tunduvalt pikem aeg kui kulub sigareti suitsetamisele. Teiseks on tavaks piipu jagada ja huulik käib käest kätte. Selle kaudu saavad levida respiratoorsed viirused, kaasa arvatud koroona ja gripp, aga ka C-hepatiit või herpes ehk ohatis.“

Kanep