MURELIK LAPSEVANEM: „Viiksin teismelise tütre kohe vaktsineerima, kui oleks rohkem infot. Kas see on ikka ohutu?"

Foto: Vida Press

Suvel on koroonanumbrid tublisti langenud ja vaktsineerimishuvi on leige. Kuid lapsevanemad mõtlevad murelikult juba järgmisele kooliaastale. „Oleksin valmis viima tütre kohe vaktsineerima, kui mul oleks ainult rohkem infot. Kui keegi ütleks mulle, et see on õige asi, mida teha,“ ütleb teismelise tütre ema.