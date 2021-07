LÄHEDANE VAJAB HOOLDUST? Kust leida abi ja millal oma jõududest enam ei piisa? 

Abivahendeid on lai valik ning paljud on väga spetsiifilised. Näiteks puusaliigese operatsioonil käinud inimene ei tohi kummarduda ning sokkide jalga panemiseks on loodud spetsiaalne abivahend. Hakkama saamiseks oskavad abivahendeid kõige paremini soovitada pere- ja koduõed, kes jagavad ka nõuandeid, kuidas patsienti juhendada neid kasutama. Abivahendite asjus tasuks nõu pidada ka eriõega.

Näiteks psüühikahäiretega täiskasvanutele peaksid kohalikud omavalitsused pakkuma toetatud elamise teenust, kuid praegu suudetakse seda teenust pakkuda umbes viies kohalikus omavalitsuses. Tallinn pakub psüühikahäiretega täiskasvanutele teenuseid Tallinna Vaimse Tervise Keskuses. Psüühiliste erivajadustega täiskasvanustele on loodud riigi hooldekodud, kuid sinna koha saamiseks võib järjekord võtta isegi aastaid. Senikaua peab lähedane oma pereliiget hooldama. Väiksemate kohtade eelis on see, et kuna spetsiaalseid teenuseid vajavaid inimesi on vähem, siis on ka suhtlus ning koostöö tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatega vahetum ning teenus personaalsem. Kui väikses vallas on eriline hooldust vajava patsiendi juhtum, siis on nii ametnikud kui ka kogukond abiks. Julgustan inimesi abi ja teenuseid küsima. Olukord on kindlasti keeruline inimesele, kes peab ootamatult hakkama lähedast hooldama, sest enneolematu olukord ei ole raske ainult patsiendile, vaid ka lähedastele.