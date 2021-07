Läti kavatseb inimesi loteriiga vaktsineerima meelitada 

Läti haiglates on koroonapatsiente küll vähemaks jäänud, kuid arstide ja õdede koormus ei kahane, sest nüüd suundusid ravile paljud teiste haiguste põdejad või need, kes kimpus krooniliste tõbedega ja kel pole olnud pikka aega võimalust end tohterdada, vahendas „Aktuaalne kaamera“.

Vaktsiinid on Lätis hästi toiminud, näitavad haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse andmed. Rohkem kui 11 000 haiglaravi vajanud patsiendist polnud 97 protsenti vaktsineeritud, kolm protsenti oli saanud vaid ühe doosi. Üldse on Lätis täieliku kaitsesüstimiskuuri läbinud inimestest koroonaviirusega nakatunud 0,3 protsenti.

Läti arstid kinnitavad, et vaktsiinid aitavad ka delta tüve vastu.

Lätis tehakse praegu keskmiselt 11 600 vaktsiinidoosi päevas. Selline vaktsineerimistempo ei anna lootust, et suve lõpuks oleks 70 protsenti Läti elanikest kaitsesüstitud. Praeguseks on täieliku vaktsineerimiskuuri läbinud 30 protsenti elanikest. Pedagoogidest on vaktsineeritud pisut üle poole, kõige enam kõrgkoolides ja kõige vähem lasteaedades.