Vaktsineerida tuleb veel vähemalt 194 000 inimest 

9. juulil kell 16-19 Valga spordihallis, vaktsiinideks on Janssen, Moderna ja Pfizer

15. juulil alustab koostöös Viljandi haiglaga tööd vaktsineerimisbuss, esimene peatus on Sillamäel – omavalitsuses, kus täiskasvanute vaktsineeritusega hõlmatus on vaid 29%. Bussi edasine graafik on koostamisel.