KOROONAAEG ON ERITI KURNAV! Arst: need on peamised põhjused, miks inimene põleb tööl läbi

Keerukate ülesannete puhul on võimalik tasakaalu tekitada, kui töötaja saab nende kujunemisel kaasa rääkida. Ehk et ei ole ainult nii, kus tööandja jagab ülesandeid, vaid mõeldakse koos töötajaga koos läbi, kaua konkreetse ülesandega läheb ja mis on tähtaeg. Juhtiva töötaja ja alluva kommunikatsiooni olulisus on väga suur. Samuti näitavad uuringud, et depressiooni kujunemisel on suur roll, kui tööl on rohkelt lahendamata konfliktisituatsioone.