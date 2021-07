Merits: Eestis on mitu last surnud COVID-iga, mõni ka COVID-isse. Viiruse uue laine toovad need, kes ei lähe vaktsineerima  

Viroloog leiab, et karjaimmuunsuse tekkimiseks ja viiruse täielikuks mahasurumiseks tuleks vaktsineerida ka lapsi. „Eestis on mitu last surnud COVID-iga, mõni ka COVID-isse,” ütles Merits Eesti Päevalehele.

Viroloog leiab ka, et riik on teinud vaktsineerimise inimeste jaoks võimalikult ebamugavaks ning selleks et inimesed vaktsineerima läheksid, on väga vähe pingutatud.