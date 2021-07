Kevadel koroonat põdenud Triin Luhats: kõige rohkem teeb muret, et jaksu on ikka veel vähe 

Foto: Mardo Männimägi

Dr Raave-Sepa sõnul on Triinu vereanalüüside põhjal hemoglobiin küll normi piires, kuid normaalvahemiku alumises otsas. Naise elutempot arvestades võiks seda rohkem olla, et organismil oleks paremad eeldused kiire tempoga hakkama saada. Siiski jääb see n-ö harju keskmise piiridesse ning midagi nuriseda ei ole.

Küll aga on arsti sõnul olematu Triinu rauavaru. Raua vähesus on sage naiste probleem, meestel on see tavaliselt vaid siis, kui nad teevad intensiivselt sporti või on veredoonorid. Dr Raave-Sepp lisab, et kuna raud mõjutab ka und, võib selle madalast tasemest olla tingitud ka Triinu vähene unevajadus.

Triin arvab, et ehk on rauapuuduse märk seegi, et tema keha nõuab peeti ja granaatõunamahla. Peedis on aga arsti sõnul suhteliselt vähe rauda, kuid sellega saab päris hästi testida, kas inimesel on rauapuudus. „Kui uriin läheb peedi söömise järel punaseks, on see viide rauapuudusele.“

„Paljud mäletavad kunagisest ajast reeglit, et punane toiduaine on kõige parem rauaallikas ning rauapuuduse korral tuleb süüa peeti ja maasikaid. Tõsi, kõige paremini omastab keha rauda punasest lihast ja verd sisaldavatest toodetest, näiteks maksast. Samas on taimsest toidust kõige parimad rauaallikad hoopis rohelised lehtköögiviljad,“ räägib arst.

Kuigi Triin armastab süüa naati, karulauku ja teisi lehtköögivilju, on arsti sõnul tema rauakadu siiski suurem kui selle saamine. „Siin on tarvis organismi turgutada rauapreparaadiga.“