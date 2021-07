TULGE VAREM! Miks muudeti Tartus koroona vastu vaktsineerimise aegu? 

Muudatuse taga paistab olevad aeglustunud vaktsineerimistempo ja vähem vaktsineerimishuvilisi. „Tartu vaktsineerimiskeskus on juulikuus avatud 22 päeval ja selle töösse on haaratud nii Tartu Ülikooli Kliinikumi kui ka Tartu Kiirabi töötajad. Juulikuu graafik planeeriti mõnevõrra ümber selleks, et tagada keskuse lahtiolekuaegadel maksimaalne hõivatus vaktsineerida soovijatega,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi kommunikatsioonispetsialist Jane Freimann Õhtulehele.

Miks aga muudeti aeg just varasemaks, mitte hilisemaks? Freimann vastab: „Inimestele, kelle aeg ümber tõsteti, pakuti varasemat aega ebamugavuste kompenseerimiseks, kuna valdavalt on olnud soov tõsta aega varasemaks, mitte hilisemaks. Näiteks Pfizeri vaktsiini teise doosi manustamise aeg on 42 päeva möödudes, kuid lubatud vahemik on 21–42 päeva.“