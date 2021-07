Lapselapsed tänavad vähiravifondi: suur tänu, et annate vanaisa Viktorile juurde väärtuslikku aega! 

Foto: Erakogu

Vähiravifond „Kingitud Elu“ toetab Pärnumaal Häädemeeste vallas elava Viktor Hundi (72) neerukasvajaravi. Pole kahtlustki, et Viktor on rikas mees: tal on viis last, 12 lapselast ja kaks lapselapselast! Nii suur on kogu pere rõõm, et fondi annetajate toel on mehel lootust kesta kauem