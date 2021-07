Lutsar: koroonasse nakatumise uus kasv on Eestis paratamatu 

Kuigi praegu on Eestis olukord koroonaviirusega seoses hea, tuleks teadusnõukoja juhi sõnul just praegu, suvel tegeleda aktiivselt vaktsineerimisega ning seda probleemi ei ole, et vaktsiini ei jätkuks.

„Kas juba see praegune nakatumise tõus on kolmanda laine algus, kuigi see vahe jäi väga lühikeseks? Aga see võibki olla, et see on selline aeglane kolmanda laine algus nagu me näeme ka teistes riikides,“ lisas ta.