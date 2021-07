OTSE | Terviseameti peadirektor: koroonaviiruse kolmas laine on alanud 

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et Eestis on surnud 1270 koroonaviirusega nakatunut, mis on mõnes mõttes katastroof. Ta tõmbas paralleeli Estonia laevahukuga, kus hukkus 852 inimest.

Ta sõnas, et võrreldes kuu taguse ajaga on üksjagu muutunud, sest kui veel hiljuti üritati leppida kokku piirangutevabas reisimises, siis nüüd kaalutakse juba täiendavaid piiranguid. Lanno tõi välja, et kuurortides on nakatumise tase jõudnud sügiseste numbriteni.