Kaja Kallas: kolmanda laine ajal jäävad uksed avatuks neile, kes suudavad tõestada, et pole koroonaviirusega nakatunud

Facebooki postituses Eesti inimeste poole pöördunud peaminister kirjutas, et viirus on uuesti jõudu kogumas. „Haigestumine on senisest oluliselt nakkavama deltatüve tõttu hakanud taas kasvama ning terviseamet prognoosib, et juba juuli lõpus võib taas näha üle 100 nakatunuga päevi. Deltatüvi on muutunud domineerivaks ja see on viinud selgelt kasvutrendi ka nakkuskordaja R. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv ligi 33% võrra. Need on murettekitavad arengud,“ sedastas Kallas, kelle sõnutsi on lahendus vaktsineerimise näol olemas.

„Ütlesin ka eelmisel nädalal välja, aga ütlen nüüd konkreetsemalt – kui sügisel jõuab Eesti viiruse tõttu taas keerulisse seisu, siis plaanime valitsusega kehtestada korra, kus me ei lähe sulgemise teed, aga paljud uksed jäävad avatuks vaktsineeritud inimestele, neile, kes on koroonaviiruse läbi põdenud, ja nendele, kellel on ette näidata värskelt negatiivne testitulemus – ehk kõigile neile, kes suudavad tõestada, et pole nakatunud,“ lausus Kallas.

Ta sõnas, et vaktsineerimine jääb jätkuvalt, aga vaktsineeritud inimesed saavad eelised. „Loodetavasti kõik mõistavad, et see on ühiskonna toimimise seisukohast hädavajalik,“ kirjutas peaminister, et kolmas laine tuleb kindlasti.