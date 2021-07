Gastroenteroloog selgitab: lahja alkohol on maksale sama ohtlik kui kange alkohol 

Tänapäeval on muutunud alkoholi tarbimise stiil, kangematele jookidele eelistatakse tihti rohkem veini ja õlut. Suhtumine, et mis see siis ära ei ole, on petlik. Isegi pudel õlut iga päev võib olla liiast. Naised taluvad alkoholi halvemini kui mehed. Viimased on kogult suuremad ja naistel on kõrgem rasvaprotsent. Rasv aitab alkoholil kauem organismis püsida. Samuti on kehas kõrgema rasvasisalduse korral vähem vett ja alkohol lõhustub seetõttu aeglasemalt.

Alkoholist on tingitud 30–50% maksahaigustest. Kui selgub, et inimene on viimased 10–15 aastat regulaarselt tarbinud alkoholi, võib olla juba tekkinud maksatsirroos. Naised armastavad veini – mõnel juhul iga päev klaasi või kaks –,aga ka seda võib olla palju. Dr Külliki Suurmaa puutus hiljuti kokku umbes 40-aastase naisega, kes kahjuks hiljem suri – ta oli joonud kaks pudelit veini iga päev.

Erinevad haiguste etapid

Esimene haiguse etapp on maksa rasvväärastus ehk steatoos, mis võib olla nii alkohoolne kui mittealkohoolne. Põhjuse tehakse kindlaks analüüsidega. Alati, kui arst hakkab kaebustega maksahaiget uurima, teeb ta ka nõndanimetatud maksapaneeli – sealt on näha, kas patsiendil on lisahaigus. Teinekord kulgeb maksakahjustus kiiresti, kuna peale alkoholi avaldab veel mõju viiruslik C-hepatiit või B-hepatiit, mille olemasolust inimene ise tavaliselt teadlik pole.

Regulaarse alkoholi tarbimise tagajärjel maksas tekkivale steatoosile ehk rasvumisele järgneb põletik – see pöördub, kui lõpetada alkoholi joomine. Maks taastub ja kõik võib veel hästi minna. Kui joomist jätkata, tekib hiljem maksa sidekoestumine, maksatsirroos. See on pöördumatu protsess – enam ei saa loota, et maks taastub, isegi kui joomine lõpetada, ehkki see pikendab elu kindlasti. Alkoholi joomise lõpetamine on kõige tähtsam ravivõte.

Lahja alkoholi mõju on samuti suur

Regulaarne alkoholi tarbimine ka väikeses koguses kahjustab maksa ja võib aja jooksul kaasa tuua süveneva maksahaiguse. Prantsusmaast teame, et ehkki nad ei ole rasvunud, on seal kõige rohkem maksatsirroosi. Nad ei joo veini palju, aga regulaarselt ja alustavad sellega juba varases eas.