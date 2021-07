TERVISEAMET HOIATAB: Eesti suplusrandades levib vibriobakter, mis võib muu hulgas põhjustada oksendamist ja haavanakkust 

Terviseamet tuvastas Harjumaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Pärnumaa suplusrandades koolera vibriooni (Vibrio cholerae). Tegemist on mittetoksiliste koolera vibriooni tüvedega, mis võivad 2-3% inimestest põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, haavanakkust, kõrva- ja nahapõletikku ning mädanikke. Ohustatud on eelkõige nõrgenenud immuunsusega inimesed ja need suplejad, kelle kehal on marrastusi või haavandeid.