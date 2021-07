Tänasest saab apteekides vaktsineerida Covid-19 vastu 

Apteekides viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes on läbinud vastava väljaõppe, peamiselt meditsiiniõed. Apteegid annavad teenuse osutamiseks kasutada oma ruumid, seadmed ja IT vahendid.

Sel nädalal saab vaktsineerida Tallinnas Rocca al Mare Keskuse apteegis, Tallinna Linnaapteegis Solarises, Ülemiste Südameapteegis ja Kivila Südameapteegis; Jõhvis Pargi Keskuse Apteegis, Narvas Astri Keskuse apteegis, Rapla apteegis ja Tartu Sõbra Apteegis. Vaktsineerimiseks on vajalik eelregistreerimine, rohkem infot vaktsineeriapteegis.ee.

Covid-19 vastu vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust. Vaktsineerimine on avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Apteekides vaktsineerivad tervishoiuteenuse osutajad kasutavad peamiselt Comirnaty vaktsiini (BioNTech – Pfizer).