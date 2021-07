VIDEO | Karmen Jolleri palve valitsusele: vaktsineerimata inimesed peavad teadma, mida nad 1. oktoobrist teha ei saa

Karmen Joller lisas, et see on hea algatus, kuid ei tohi olla üks ja ainus. „Kõige olulisem on veel kasutamata - teatada vaktsineerimata inimestele, millised on nende õigused 1. oktoobrist,“ ütles perearst, lisades, et inimene peab tajuma igapäeva elus igal hetkel, et ta tegelikult tahaks vaktsineerida ning et ta mõtleks hoopis selliselt, milliseid võimalusi vaktsiin annab. „see annab inimestele turvatunde,“ ütles Joller, kes andis adu, et on meedik ning võib-olla tavainimene ei mõista seda.