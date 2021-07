Koolidirektor: „Haridusminister võiks rohkem tähelepanu suunata noorte vaktsineerimisele!“ 

Ministeerium tuleb meelde, et parim lahendus Eesti elu võimalikult avatuna hoida on ennast vaktsineerides, et oleks võimalik käia koolis, trennis, huviringis ja kohtuda sõpradega. Vaktsineeritud inimene ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, mis on eriti hea mõeldes just koolidele.