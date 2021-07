POLIITMÄNGUD! Euroopa Liit tõrjub India ja Hiina vaktsiini, Venemaa aktsepteerib vaid enda loodud vaktsiini! 

Paljud riigid võtavad vastu vaid turiste, kes on saanud ainult hinnangul „heas nimekirjas“ oleva Covid-19 vaktsiini. Sel kuul otsustas Euroopa Liit (EL), et Euroopasse ei saa tulla turistid, kes on saanud India Covishield'i vaktsiini. Kusjuures Covishield on identne AstraZeneca vaktsiinile, mida Euroopa Liidus laialdaselt kasutatakse.