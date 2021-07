KUUM TEEMA | COVID-19 vaktsiinid: kas need võivad muuta inimese DNAd? Teemat aitab selgitada Tartu Ülikooli professor! 

Sotsiaalmeedias levivad postitused selle kohta, et vaktsiinide näol on tegemist omamoodi geeniteraapiaga. Need postitused ei pruugigi olla täielikult valed, kuid lõppkokkuvõttes jäetakse tähelepanuta olulised üksikasjad vaktsiinide toimimise kohta. Vaktsiinid ei saa muuta inimese geene ega püsi kehas kauem kui paar päeva, vahendab WebMD.