Ortopeed selgitab: mis juhtub organismis D-vitamiini puuduse korral 

Tänapäevane elu ei nõua enam eriti aktiivset füüsilist tööd õues. Seepärast on vähenenud ka päikesekiirguse kontakt ja seeläbi loomuliku D-vitamiini süntees naha kaudu. Teine põhjus on toitumisharjumused. Kõrge loodusliku D-vitamiini sisaldusega saadused nagu näiteks erinevad kalad, taimsed toiduained ja seened ei ole kuigi populaarsed. Seda eriti noorte hulgas. Loomulikult peame arvestama ka meie geograafilist asukohta, kus päikesekiirguse tase sügisel ja talvel on D-vitamiini tekkeks ebapiisav. Negatiivset mõju omab ka UV-kaitsega päikesekreemide kasutamine ning riietumistavad. Nende põhjuste kokku liitmisel saamegi olukorra, kus looduslikud allikad on valdavalt minimaliseeritud ning tekib D-vitamiini defitsiit ehk puudulikkus.

Oluline on mõista ka seda, et D-vitamiini ainevahetus on kiire ja vajaduspõhine. Suurematel füüsilistel koormustel vajadus kasvab. Kasvueas on D-vitamiini tasakaalustatud varude olemasolu eriti kriitiline luukasvu tagamiseks ja kvaliteetse luukoe arenemiseks.

Oma olemuselt on D-vitamiin hormoon, millel on palju ülesandeid. Puuduse korral lülitatakse välja alguses vähemolulised ja hiljem juba olulised ülesanded. Tuntud on tähtis roll luuainevahutuses, samas vähem teatakse seost immuunsüsteemi ja lihastööga ning depressiooniga. Tõsise ja pikaajalise vaeguse korral on oht varasemale osteoporoosi (luuhõrenemismurrud vanemas eas, väsimusmurrud noortel) tekkele, samuti kõrgeneb risk viirusinfektsioonidele ja immunhaigustele (näiteks diabeet).

D-vitamiini ei salvestata pikaks ajaks

Lühiajaline viibimine puhkusereisil ei pruugi lahendada pikaajalist defitsiiti, sest tekkinud depood kasutatakse suhteliselt kiirelt ära. Võrreldes riikidega Lõuna-Euroopas on meil päikeseliste päevade ja talvise päikesekiirguse koguhulk väiksem. Samas on ka lõunapoolsetes riikides oht D-vitamiini defitsiidiks, sest tööharjumused on muutunud ka seal. Paljud on muutunud kodu-kontor-kodu elustiili esindajateks ja vaatamata ilusatele päikeselistele ilmadele on ikkagi defitsiidi tekkerisk olemas.

Eestis läbiviidud (avaldamata materjal) uuringute järgi on loomulikud depood langustrendis juba oktoobri alguses. Märtsiks on need pea täielikult tühjenenud. Praegused teaduslikud seisukohad leiavad, et soovitav on hoida D-vitamiini tase 75 nmol/L või kõrgemal, samas üle 100 nmol/L ei peeta enam olulist lisaefekti andvaks. 75 nmol/L on vajalik kõigi D-vitamiini teadaolevate oluliste funktsioonide täitmiseks. Oluline on proovida hoida sarnast taset kogu aasta. Väga kriitilised on 25 nmol/L või madalamad näitajad. Seda nimetatakse kriitiliseks defitsiidiks.

Erinevad vajadused