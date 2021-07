WHO: delta tüvi on muutunud Euroopas dominantseks, riigid peaksid rohkem testima 

„Pandeemia lõppu pole näha ja kahjuks näeme mitmes Euroopa riigis ülinakkava delta tüvega seotud haigusjuhtude kasvu. Ehkki liikmesriigid teevad vaktsineerimisega suurt tööd, on miljonid inimesed jätkuvalt vaktsineerimata ja seega riskivad haiglasse sattumisega,“ nentis WHO Euroopa haru direktor dr Hans Henri P. Kluge.

„Hea uudis on aga see, et andmed näitavad selgelt, et täielik vaktsineerimine vähendab raskelt haigestumiste ja surmade riski märkimisväärselt,“ lisas Kluge ja ütles, et kui inimest kutsutakse vaktsineerima, peaks ta võimalusest kinni haarama.