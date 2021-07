TEMPO KIIRENEB! Eelmisel nädalal sai üle 22 000 inimese esimese Covid-19 kaitsesüsti 

Eestis kasutatavatest vaktsiinidest on kahedoosilised Moderna (Spikevax), kus teine doos tuleb teha nelja nädala pärast ning Pfizer, mille puhul on teise doosi vahe kuus nädalat. Kasutusel on ka ühedoosiline Janssen, mida saabub aga tootjapoolsete raskuste tõttu Eestisse kõige vähem ja seda kasutatakse eeskätt olukordades, kus teise doosi korraldamine on keeruline. Kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt raske haigestumise vastu ja vähendavad ka viiruse levikut. Sellel nädalal saabub Eestisse 30 420 doosi Pfizerit, 7200 Modernat ja 4800 Janssenit.