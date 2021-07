RIIGIKONTROLÖR ANNAB TULD! Vaktsiine on, aga reaalne vaktsineerimisplaan lonkab mitut jalga 

Alates kevadest on eri instantsid kritiseerinud riigiasutusi, kuna vaktsiine justkui on, aga vaktsineerimistempo kulgeb ikka põhjamaises rahus omasoodu. Täpselt sama sedastab ka Holm. „Vaktsiini puudumine ei ole juba mitmete nädalate jooksul olnud takistuseks vaktsineeritute osakaalu suurendamisel. Vaktsiini on, kuid seda pole ära süstitud,“ tõdeb Holm. Eestisse saabunud, kuid kasutamata vaktsiini hulk oli 22. juulil 2021 üle 170 000 doosi (millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid). Juuni igal nädalal ületas kasutamata vaktsiini hulk vähemalt 80 000 doosi (millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid) ning juba maikuus ületas igal nädalal kasutamata vaktsiini hulk vähemalt 66 000 doosi, millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid. Kui kevadel oli üheks eesmärgiks varu hoidmisel maandada tarneriske ja hoida teise vaktsiinidoosi varu vähemalt ühe nädala ette, siis kasutamata dooside hulk ületas juba toona märkimisväärselt järgneva nädala teise doosi vajadust.“

Holm toob ridamisi välja erinevaid puudujääke, mille põhiline tuum on korrektse vaktsineerimiskava puudumine. Nii oli plaan puudu aprilli alguses ligi kolmenädalasel perioodil ja ka nüüd alates 1. juulist. „Vaktsineerimise ametlikul koduleheküljel vaktsineeri.ee on kehtiva vaktsineerimisplaanina esitatud dokument, mille kehtivusaeg on tiitellehel aprill-juuni 2021. Samas rõhutatakse, et „vaktsineerimine toimub Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaani järgi“. Veebilehel on kirjas: „Plaan on uuendamisel. Uuendatud plaan valmib juuli esimeses pooles“. Juulikuu on kohe lõppemas, kuid plaani pole ikka avaldatud,“ kritiseerib Holm, kelle sõnul esitas minister Tanel Kiik 8. juulil valitsuskabinetis vaktsineerimisplaani projekti, kuid seni pole üheselt selge, kas kehtiv plaan üleüldse olemas on.

Vähe sellest, kui ka vaktsineerimisplaan kehtiks, siis on kõik neis olevad eesmärgid ebaselged ja pole ka mõõdetavad. Seetõttu ei saa Holmi hinnangul üleüldse aru, mida plaaniga saavutada üritatakse. Holm toob välja, et kui aprillis kehtestatud plaani kohaselt tahetakse sügiseks saada vaktsineeritute hõlmatust 70 protsendi ulatuses täiskasvanud elanikkonnast, siis pole selge sedagi, et kas sõna „sügiseks“ tähendab augustit, septembrit või mõnda muud sügist.

Kolmanda kriitikanoolena leiab Holm, et plaanis pole välja toodud eraldi eesmärke kriitiliste sihtrühmade vaktsineerimiseks. Seda eelkõige siis alaealiste ja vähevaktsineeritud piirkondade elanike kaasamiseks.

„8. juulil valitsuskabinetile esitatud vaktsineerimisplaani projektis on lehekülgede kaupa erinevat taustainfot, kuid see ei sisalda infot, kuidas on kavas vaktsineerimisplaanis toodud eesmärgid saavutada. Eesmärkide kõrval peaks olema just see plaani tuum. Soovitan muuta vaktsineerimisplaani kompaktsemaks, jättes mahuka taustainfo plaanist välja ning seada fookus vaktsineerimise eesmärkidele ja nende saavutamise viisile,“ lisab Holm.

Lisaks ei toovat igapäevased koroonaülevaated välja Holmi hinnangul kõige olulisemat - kui kaugel ollakse plaanides olevate eesmärkide täitmisel. „Näiteks – kui eesmärk on saavutada 2021. aasta sügiseks, et 70% täisealisi on vaktsineeritud, siis ülevaatest ei ole olnud võimalik leida, milline on selle eesmärgi saavutustase ülevaate esitamise ajal,“ leiab riigikontrolör vastuses.

Holm kritiseerib vaktsineerimise läbiviimise jäikust, kus vaktsineeritute arvu suurendamiseks pakutavate paindlikumate lahenduste puhul jätab riik need lihtsalt kasutamata või rakendatakse võimalus ebavajalikult aeglaselt. „Lisaks suuremate linnade kaubanduskeskustele ja keskväljakutele ning muudele kohtadele, kus inimesed oma igapäevatoimetuste tõttu käivad, tuleks kasutada samalaadset lähenemist ka väiksemates kohtades – panna just mööda väikseid maakohti, külasid ja asulaid sõitma vaktsineerimisbussid, vaktsineerida väikelinnades-asulates-külades, – mitte eeldada, et inimesed peaksid sealt sõitma suurematesse keskustesse. Tihti on just maal tegu vanemate ja kehvema tervisega inimestega, kelle haigestumine võib tuua just kõige raskemaid tagajärgi. Seega on oluline vaktsineerimine kohapeal ja ka kodudes,“ tõdeb Holm ja lisab, et olukorra lahendamiseks peaks kasutama rohkem erasektorit.