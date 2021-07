RIIGIKONTROLÖR ANNAB TULD! Vaktsiine on, aga reaalne vaktsineerimisplaan lonkab mitut jalga. Kallas: katkestasin puhkuse, sest olukord on lubamatu!

Alates kevadest on eri instantsid kritiseerinud riigiasutusi, kuna vaktsiine justkui on, aga vaktsineerimistempo kulgeb ikka põhjamaises rahus omasoodu. Täpselt sama sedastab ka Holm. „Vaktsiini puudumine ei ole juba mitmete nädalate jooksul olnud takistuseks vaktsineeritute osakaalu suurendamisel. Vaktsiini on, kuid seda pole ära süstitud,“ tõdeb Holm. Eestisse saabunud, kuid kasutamata vaktsiini hulk oli 22. juulil 2021 üle 170 000 doosi (millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid). Juuni igal nädalal ületas kasutamata vaktsiini hulk vähemalt 80 000 doosi (millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid) ning juba maikuus ületas igal nädalal kasutamata vaktsiini hulk vähemalt 66 000 doosi, millele lisanduvad kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid. Kui kevadel oli üheks eesmärgiks varu hoidmisel maandada tarneriske ja hoida teise vaktsiinidoosi varu vähemalt ühe nädala ette, siis kasutamata dooside hulk ületas juba toona märkimisväärselt järgneva nädala teise doosi vajadust.“