VIDEO | Üllar Lanno: külmladude kõrge temperatuuri teavitused ei töötanud, põhjused peab välja selgitama riigi kinnisvara

Lanno ütles, et vaktsineerimistempo on kõvasti tõusnud ning kuigi 50% täisealistest on vaktsineerimiskuur lõpetatud, on pikk maa veel minna. Ta sõnas, et vaktsiinid niisama riiulitel ei seisa ning kolmapäeva hommikul oli vabu vaktsineerimisaegu igas maakonnas.

Ta sõnas, et suurimaks probleemiks on väikehaiglate võimekus piisavalt süste teha. Peadirektori sõnul on märgata, et haiglapersonal on kriisist kurnatud ning soovivad võtta puhkust, mistõttu kavatsetakse teha kiirkoolitus, et laiem hulk meditsiinitöötajaid saaks vaktsineerida.

Lanno lisas, et sügisel loodetakse perearstidele vaktsiinisüstide tegemisele. Ta ka toonitas, et umbes 700 000 inimesel võiks olla antikehad olemas, arvestades vaktsineerituid kui ka läbipõdenuid.

Hanna Sepp andis ülevaate koroonaviiruse levikust (Täpsema ülevaate leiab SIIT ja SIIT.). Ta ütles, et haigestunuid on enam 20-39aastaste hulgas, palju nakatutakse pereringis, välismaal, meelelahutusüritustel ja laagrites.

Sepa sõnul on hospitaliseeritute hulgas on suurenenud 20-49aastaste osakaal, langenud on 80+ inimeste osakaal.