Terviseamet: kõige mustema stsenaariumi korral lisandub septembri keskpaigas 2500 koroonapositiivset

29. nädala jooksul (19. - 25.juuli) lisandus 645 haigusjuhtu. Võrreldes varasema nädalaga suurenes uute juhtude arv 72% võrra ning nakatamiskordaja R on kasvutrendis, mis on praegu üle-eestiliselt 1,4. „Nakatumise kasv on seotud nii Delta-tüve domineerimisega kui ka ürituste läbiviimisega,“ ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. „Üritustest osavõtjad on reeglina erinevatest piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus erinevatesse Eesti piirkondadesse,“ lisas ta.

Ülevaatest selgub, et erinevatel üritusel osalemisega seoses on tekkinud üheksa kollet ja nendes on haigestunud kokku 166 inimest. Mitmed kolded on hiljuti tekkinud ning on tõenäoline, et neisse lisandub haigestunuid veel. Üritustest (meelelahutusüritused, laagrid jne) osavõtjad on reeglina erinevatest piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus erinevatesse Eesti piirkondadesse.