Karmen Joller: „Kui kasvõi üks inimene end Anneli Oti eeskujul vaktsineerimata jätab ja seetõttu haigestub...“ 

Õhtuleht avaldab täismahus doktor Karmen Jolleri Facebooki postituse, milles kommenteerib kultuuriminister Anneli Oti antud intervjuud, et kuna tema pole viroloog, ei saa ta ka soovitada inimestel vaktsineerida.

Ma ei ründa tavaliselt inimesi avalikult ja otse. Aga täna ma ei saa vait olla. Kui meie valitsuses on minister, kes solvab oma väljaütlemiste ja oma käitumisega minu kolleege virolooge ja seab kahtluse alla nende töö, siis ma lihtsalt ei saa vait olla. Veel hullem - ministri väljaütlemised kahjustavad Eesti inimeste tervist: kui kasvõi üks inimene end Anneli Oti eeskujul vaktsineerimata jätab ja seetõttu haigestub...

Kuigi minister Ott ei ole end avalikkuses vaktsiinivastaseks tituleerinud, on ta oma olemuselt klassikaline vaktsiinivastane, olen sarnaseid inimesi kohanud nii virtuaal- kui päriselus juba mitmete aastate jooksul. Ta poeb ebamääraste ja justkui inimlike väidete taha - aga tegelikkuses on need nõrgad ja alusetud ettekäänded. Tegelikult on see ignorantsus tänapäevase teaduse suhtes, ja mitte ainult ignorantsus - tegemist on teadliku katsega õõnestada tänapäevaseid teaduslikke arusaamu, ka teadlasi.

Mitte keegi ei plaani Eestis vaktsineerimata inimesi diskrimineerida.

Vaktsineerimine on vastutuse võtmine. Vastutuse võtmine on üks täiskasvanud inimese tunnus. Kuna täiskasvanud inimene võtab vastutuse, on tal ka rohkem vabadusi. Kuna täiskasvanud inimene panustab rohkem, on tal ka rohkem vabadusi.

Autot võib juhtida Eestis inimene, kes on täiskasvanu.

Mitte keegi meist ei pea normaalseks, et inimene istuks autorooli juhilubadeta.

Vaktsiin saab olema nagu juhiluba, mis näitab, et inimene on otsustanud panustada ühiskonda, on teadlik oma tervise hoidmise tänapäevastest teaduslikest arusaamadest.