Vaktsiinilao rike toob väikelaste vaktsineerimise kiirkorras varasemaks 

Sõber rahustab, et lapsed ei jää kindlasti vaktsineerimata ning lisab, et kuut vaktsiini sisaldav kokteil pole sugugi ainus võimalus vaktsineerimiseks. „Neid on võimalik asendada teiste preparaatidega, aga tuleb arvestada, et need tuleb manustada eraldi süstetena, olenevalt, milliseid preparaate on võimalik parajasti kättesaadav. Kõigi nende kättesaadavus ei pruugi olla alati lihtne,“ tunnistab ta.