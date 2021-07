Enamikes maakondades on vaktsineeritud üle 60% täiskasvanutest 

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on praeguse tempo jätkudes reaalne jõuda Eestis 70protsendise täiskasvanute hõlmatuseni sügise alguseks ehk 22. septembriks. „Viimase 10 päeva jooksul on tehtud üle 31 000 esmase kaitsesüsti ja kokku ligi 60 000 vaktsineerimist. Tempot tuleb veelgi tõsta ja siin pingutavad koos ministeerium, töörühm, tervishoiuasutused, perearstid ja -õed, kohalikud omavalitsused ning erasektor. Järgmisel ja ülejärgmisel nädalal toimuvad täiendavad koolitused neile tervishoiutöötajatele, kellel veel ei ole õigust immuniseerida, sellega suurendame kaitsesüstide tegijate arvu kiiresti sadade võrra ning oleme ühtlasi paremini valmis revaktsineerimise perioodiks,“ ütles Kiik.

Samal teemal Uudised Ööpäevaga lisandus 197 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 39 patsienti Vaktsineerimise kättesaadavuse parandamiseks avavad kõik maakonnahaiglad järgmisel nädalal vaktsineerimiskabinetid, kuhu saab ilma eelregistreerimiseta kaitsesüstimiseks pöörduda. Samuti laieneb pidevalt mobiilsete üksuste tegevus üle Eesti – kaitsesüsti saab kokku viies vaktsineerimisbussis, samuti teevad tervishoiuasutused väljasõite ning vaktsineerivad soovijaid näiteks rahvamajades ja kaubanduskeskustes. Sellel ja järgmisel nädalal kokku enam kui 40 kohas. Infot kiirvaktsineerimiste kohta saab veebilehelt www.vaktsineeri.ee ja riigi infotelefonilt 1247.

„Kuhugi ei ole kadunud ka võimalus broneerida eelnevalt aeg ning saada kaitsesüst ilma elavas järjekorras ootamata,“ lisas COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. „Digiregistratuuris on lähinädalateks saadaval üle 10 000 aja ning neid on pakkuda igas maakonnas. Aja saab broneerida aadressil www.digilugu.ee, helistades 1247 või pöördudes tervishoiuasutuse registratuuri. Ka aina enam perearste on asunud taas vaktsineerima, paljud neist ka laiemalt kui vaid oma nimistus.“

Lisaks on vaktsineerimise võimalus ka 9 maakonna apteekides, info ja registreerimine https://vaktsineeriapteegis.ee/koroonaviirus.

Kõige rohkem on täisealisi vaktsineeritud Hiiumaal (73%), järgnevad Tartumaa (67%), Viljandimaa (62%), Läänemaa, Jõgevamaa ja Saaremaa (61%), Raplamaa ja Järvamaa (60%). Lääne-Virumaal on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 59% ja Põlvamaal 58% täiskasvanutest. Ida-Virumaal on vaktsineeritud 40%, Võrumaal 52%, Valgamaal 53%, Pärnumaal ja Harjumaal 55% täiskasvanutest.