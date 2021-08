Kas sina oskaksid aidata? Epilepsiasse haigestunud Helen: usun, et paljud ei tea, kuidas peab käituma, kui epileptikul hoog peale tuleb 

2007. aasta detsembris sai Helen (31) teada lapseootusest. Et uuele ilmakodanikule paremat elu võimaldada, jättis naine kutsekooli pooleli ja asus tööle Tallinnasse, et seal tütrega kahekesi uut elu alustada. Rasedus oli juba kaks nädalat üle läinud, kui viimaks hakkasid tuhud. „Sünnitus oli raske ja tekkis tüsistusi,“ ohkab Helen tänulikult, et vähemalt sai sel päeval ema abile loota. Kuna haigla oli sünnitajaid täis, viibis ta palatis suure osa ajast emaga kahekesi. Tagantjärele teab ta, et viimaks kiskusid asjad ema sõnul hapuks. „Lõpuks ei saanud ema enam aru, on mul tuhud või krambid. Käed läksid lumivalgeks ja sulgesin silmad, nagu oleksin paariks minutiks lausa teadvuse kaotanud,“ jutustab Helen ema sõnu ümber, sest ise ei mäleta ta sellest midagi. „Kohe pärast seda hakkasid pressid. Ema kutsus kiiruga ämmaemanda ja paar minutit hiljem lebas printsess Mirtel mul süles.“