UUS ALGATUS: Tallinnas saab nüüd kutsuda vaktsiinikiirabi! Regionaalhaiglas saab kaitsepookida ka elavas järjekorras

Vaktsiinikiirabi on lahendus, kus vähemalt kümneliikmeline end COVID-19 vastu vaktsineerida soovivate inimeste grupp saab Tallinna piires kutsuda vaktsineerijad enda juurde kohale – on see siis töökoht, korteriühistu, spordiklubi, sõpruskond vms.

Regionaalhaiglas on kasutusel Pfizer/BioNTechi vaktsiin Comirnaty. Vaktsineerimisele võivad tulla ka need inimesed, kes soovivad saada Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty teist doosi. Seda juhul, kui esimese doosi saamisest on möödunud 5-6 nädalat. COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga 6. kuul pärast tervenemist.