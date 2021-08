VIDEO | Meedikud hakkavad saama tulemustasu Covid-19 vaktsiinisüstide tegemise eest, vabade aegade hulk kahekordistus

Minister Tanel Kiik tõdes, et igal pool Euroopas, ka Eestis, nakatumine kasvab. Ta ütles, et Deltatüvi on nakkavam eelmistest tüvedest. Kiik ütles, et nad ootavad KOVidelt ettepanekuid, kuidas korraldada vaktsineerimist, lisaks saavad vaktsineerimisi korraldada puhkuselt naasvad perearstid.

Kiik rääkis, et esimesed kolmandad doosid tulevad uuel aastal. Osad riigid juba pakuvad kolmandat doosi ning Kiige sõnul on võimalik, et ka Eestis minnakse sama teed. Ta lausus, et plaanis on neli stsenaariumit, aga kõik on sõltuvad ning hoolikalt jälgitakse teadlaste seisukohti ja teadusuuringuid.

Ministri sõnutsi vaktsineeritakse läbipõdenuid jätkuvalt ühe doosiga. Ta sõnas, et Euroopas on üksikuid erandeid, mis ei aktsepteeri läbipõdenutel ühe doosiga vaktsineerimist ning sellisel juhul on võimalik saada ka teine doos.

Marek Seer rääkis, et iga nädal lisandub uusi kohti vaktsineerimiseks. Lisaks sõidab ringi vaktsineerimisbuss, mis muu hulgas sõidab läbi kõik mikrorajoonid. Ta sõnas, et Jansseni vaktsiini tarnetega on probleeme, seda vaktsiini kasutatakse piirkondades, kuhu on keeruline tagasi minna.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane rääkis rahastamise muudatustest. Esimene hõlmab püsivaid vaktsineerimiskabinette, mille hind kahe kuu peale on ca 600 000 eurot. Ta sõnas, et vähemalt viiel päeval nädalas, millest üks on nädalavahetusel, on igas maakonnas 8 tundi päevas võimalik minna end vaktsineerima. Igas maakonnas on vähemalt üks punkt, suuremates rohkem. Praegu pole sellist punkti Hiiumaal, aga see tuleb.

Teine muudatus hõlmab tulemustasu maksmist meedikutele, kes innustavad rohkem inimesi vaktsineerima. Juuli algusest septembri lõpuni makstakse iga 20 vaktsiinisüsti eest 50 eurot juurde perearstidele ja õdedele ning arvesse lähevad kõik esimesed ja teised doosid. Kui perearstikeskused jõuavad 70% hõlmatuseni, saavad meedikud tulemustasu 500 eurot. Ida-Virumaal on piir 60% juures.