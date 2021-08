Ööpäevaga lisandus 225 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 47 patsienti, suri üks inimene

15 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 39 (17,3%) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5924 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 644 957 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 566 692 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57,9%.