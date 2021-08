Ööpäevaga lisandus 258 koroonapositiivset, suri kolm inimest

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on vaktsineeritud inimeste haigussümptomid üldjuhul kerged ja haiglaravi nad ei vaja. „Praegu on sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravil 5 vaktsineeritud inimest. Enamik neist on vanemaealised,“ sõnas ta



Ööpäeva jooksul manustati 6099 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 653 956 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 572 299 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 58,5%.